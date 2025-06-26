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«Она не приносит прибыль»: автор Bongo Cat — об одной из самых популярных игр Steam

«Она не приносит прибыль»: автор Bongo Cat — об одной из самых популярных игр Steam
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Издание EuroGamer взяло интервью у создателя игры Bongo Cat Марселя Зуравки. Он рассказал о доходе, который разработчики получают от проекта.

По словам автора, игра занимает четвёртое место по популярности среди других проектов Steam. При этом она не приносит прибыли разработчикам. Марсель говорит, что не переживает по этому поводу, ведь такой цели у создателей не было изначально.

Некоторые люди говорят мне: «О, теперь ты богат». Это чушь. Я делал игру вовсе не ради денег. В первый месяц марта мы заработали $ 2 тыс. В апреле, когда игра привлекла внимание прессы и стала популярной, мы заработали $ 4050. В мае эта цифра упала до $ 3800, а в июне — $ 2800. Такой показатель даже не приблизился к стандартной зарплате разработчика у нас. Если вы просто посмотрите на цифры, то в конечном итоге игра убыточна для студии.

Игра Bongo Cat вышла в Steam 5 марта. Она представляет собой бесплатный кликер, в котором кот стучит в такт нажатию клавиш. В процессе игры зарабатываются очки, которые можно тратить на кастомизацию кота. С апреля в кликер ежедневно играют около 150 тысяч игроков.

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