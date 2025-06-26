Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры сериала «Спартак: Дом Ашура» — премьера осенью

Появились первые кадры сериала «Спартак: Дом Ашура» — премьера осенью
Комментарии

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры сериала «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» начнёт выходить на стриминговом сервисе STARZ осенью.

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Фото: EW/STARZ

Сюжет сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. В новом шоу он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.

Главные роли в сериале «Спартак: Дом Ашура» сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».

Материалы по теме
Третий сезон «Игры в кальмара»: что нужно знать
Третий сезон «Игры в кальмара»: что нужно знать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android