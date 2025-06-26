Disney уже работает над фильмом «Лило и Стич 2»

Студия Disney сообщила о начале производства второй части ремейка «Лило и Стич». Дата выхода новых приключений инопланетного монстра пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Компания сопроводила анонс сиквела роликом, где инопланетянин радостно ездит на машинке между ангаров студий. В конце видео он начинает вырисовывать на дороге название «Лило и Стич 2».

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ремейк оригинального мультфильма вышел 22 мая и за это время собрал в прокате по всему миру более $ 910 млн.