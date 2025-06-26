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Появились новые кадры фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето — премьера 10 октября

Появились новые кадры фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето — премьера 10 октября
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Издание Empire представило новые кадры фильма «Трон: Арес». Премьера фантастической картины состоится 10 октября.

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в будущей картине сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). Знаменитый актёр Джефф Бриджес вновь воплотил персонажа Кевина Флинна, которого играл в предыдущих частях. Режиссёром картины выступил Йоаким Рённинг — постановщик фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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