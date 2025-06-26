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Sindi: Perfecto выбрал то, где ему будет комфортно

Sindi: Perfecto выбрал то, где ему будет комфортно
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Жена Ильи Perfecto Залуцкого, стримерша Татьяна Sindi Залуцкая (Грачёва), объяснила, почему российский киберспортсмен сделал выбор в пользу состава Virtus.pro по CS 2.

По её словам, он пошёл в более комфортную для себя команду.

У него было предложение не только от VP. Были, конечно, и другие предложения. Он выбрал то место, где ему будет комфортно. Были очень достойные предложения, да. Не буду говорить — нельзя просто. Он выбрал то, что ему ближе, понимаете? Есть свои причины.

25 июня Залуцкий перешёл в Virtus.pro. В составе он заменил Тимура FL4MUS Марьева, которого перевели в запас и выставили на трансфер.

В последний раз Perfecto выступал на профессиональной сцене в апреле 2024 года. Его контракт с Cloud9 истёк весной 2025-го, после чего он стал свободным агентом.

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