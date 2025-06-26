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Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию — актёр сможет голосовать на «Оскаре»

Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию — актёр сможет голосовать на «Оскаре»
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Американская киноакадемия объявила о пополнении. Члены голливудской ассоциации пригласили в свои ряды сразу 534 человека, задействованных в киноиндустрии.

В список вошли представители самых разных кинопрофессий: от актёров до режиссёров, кастинг-директоров, продюсеров и монтажёров. Однако важнейшим событием для российской киноиндустрии стало приглашение Юры Борисова, номинанта на лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Примет ли он предложение киноакадемии, неизвестно. Вместе с ним оно также поступило Майки Мэдисон («Анора»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Дэйву Батисте («Стражи Галактики») и Маргарет Куолли («Субстанция»).

Мы очень рады пригласить этот уважаемый класс артистов, технологов и профессионалов вступить в академию. Благодаря своей приверженности кинопроизводству и киноиндустрии эти невероятно талантливые люди внесли неизменный вклад в наше мировое кинотеатральное общество.

Членство в киноакадемии означает, что артист может принимать участие в голосовании премии «Оскар». Сейчас в организацию входит более 8000 человек, среди которых Дэниел Дэй-Льюис, Джек Николсон, Роберт де Ниро, Стивен Спилберг, Клинт Иствуд и другие члены индустрии.

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