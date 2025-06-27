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«Я не актриса»: Олеся Иванченко — о том, что её сравнивают с Анастасией Заворотнюк

«Я не актриса»: Олеся Иванченко — о том, что её сравнивают с Анастасией Заворотнюк
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Вчера стало известно о завершении съёмок сериала «Няня Оксана», в котором главную роль получила звезда шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко. Проект выполнен в духе культового сериала «Моя прекрасная няня».

После анонса некоторые стали писать, что у Иванченко не получится заменить Анастасию Заворотнюк, но ведущая и не собиралась никого заменять. Олеся Иванченко назвала героиню актрисы Анастасии Заворотнюк одной из «главных муз в её творчестве и любимой няней детства.

Я не актриса. Это моя проба пера на данном поприще. Глубоко уважаю труд профессиональных актеров. Анастасия — одна из моих любимейших артисток, которая подарила нам любимую няню Вику страны, и я даже не претендую на такой статус.

Премьера шоу «Няня Оксана» состоится в сентябре, точную дату пока не называют.

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