В сериале «Владимир» главную роль исполнит Лео Вудалл

Netflix объявил актёра, который сыграет главную роль в сериале «Владимир». Им стал Лео Вудалл, снимавшийся в «Белом лотосе» и четвёртом фильме о «Бриджит Джонс».

Шоураннером проекта выступает Джулия Мэй Джонас, автор одноименного романа, на котором и основан сюжет. Сериал расскажет про преподавательницу английского языка, которая до безумия влюбляется в своего коллегу Владимира, у которого есть жена и дочь.

Вудалл сыграет в шоу вместе с Рэйчел Вайнс, об участии в проекте которой стало известно ещё в марте этого года. «Владимир» получит восемь эпизодов, дата их выхода не называется. Все серии выйдут на Netflix.