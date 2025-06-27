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В сериале «Владимир» главную роль исполнит Лео Вудалл

В сериале «Владимир» главную роль исполнит Лео Вудалл
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Netflix объявил актёра, который сыграет главную роль в сериале «Владимир». Им стал Лео Вудалл, снимавшийся в «Белом лотосе» и четвёртом фильме о «Бриджит Джонс».

Шоураннером проекта выступает Джулия Мэй Джонас, автор одноименного романа, на котором и основан сюжет. Сериал расскажет про преподавательницу английского языка, которая до безумия влюбляется в своего коллегу Владимира, у которого есть жена и дочь.

Вудалл сыграет в шоу вместе с Рэйчел Вайнс, об участии в проекте которой стало известно ещё в марте этого года. «Владимир» получит восемь эпизодов, дата их выхода не называется. Все серии выйдут на Netflix.

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