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Режиссёр Джон Уоттс рассказал, почему отказался снимать новую «Фантастическую четвёрку»

Режиссёр Джон Уоттс рассказал, почему отказался снимать новую «Фантастическую четвёрку»
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Во время недавнего интервью режиссёр трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом Джон Уоттс рассказал, почему он отказался снимать «Фантастическую четвёрку», хотя такая возможность у постановщика была.

По словам Уоттса, на тот момент у него «совсем не было сил». Он понимал, что картину нужно сделать «великолепной», поэтому не мог допустить, чтобы она из-за его состояния получилась плохой.

У меня не было сил. Знал, что у меня не хватит сил сделать этот фильм великолепным. Я просто выдохся, поэтому мне нужно было немного времени, чтобы прийти в себя.

Фильм «Фантастическая четвёрка» выйдет в зарубежных кинотеатрах уже 25 июля.

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