Появился новый постер фильма «Бэмби: Расплата» про знаменитого оленёнка

Создатели фильма «Бэмби: Расплата» про знаменитого оленёнка продолжают его рекламировать. В этот раз они опубликовали свежий жутковатый постер ленты.

Лента станет частью «Вселенной извращённого детства», которая стартовала со слэшера «Винни-Пух: Кровь и мёд».

Фото: Umbrella Entertainment

Хоррор «Бэмби: Расплата» (Bambi: The Reckoning) расскажет историю оленёнка по имени Бэмби, живущего в лесу. Однажды в его жизни происходит нечто ужасное, после чего невинное животное превратится в настоящую машину для убийств.

Режиссёром ленты стал независимый постановщик Скотт Джеффри, а продюсером выступил Рис Фрейк-Уотерфилд, известный по недавнему «Винни-Пуху: Кровь и мёд».