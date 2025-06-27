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Актёр Мартин Фриман сыграет в триллере вместе со звездой «Детства Шелдона»

Актёр Мартин Фриман сыграет в триллере вместе со звездой «Детства Шелдона»
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По данным издания Deadline, актёр Мартин Фриман, известный по «Хоббиту» и «Шерлоку, сыграет в триллере о нанотехнологиях The Adam Trials вместе с Иэном Армитеджом, звездой шоу «Детство Шелдона».

Фильм рассказывает историю двух родителей, которые готовы на всё, чтобы спасти жизнь своего неизлечимо больного сына. Они используют экспериментальную нанотехнологию, которая начинает приносить плоды, но ценой больших жертв.

Режиссером и сценаристом назначен Бен Кетаи, работавший ранее над лентой «Стартап». Сейчас создатели ленты активно ищут актрису на главную женскую роль. Даты выхода у картины пока нет.

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