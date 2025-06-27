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Вышел третий и финальный сезон «Игры в кальмара»

Вышел третий и финальный сезон «Игры в кальмара»
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Сегодня состоялся выход третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара». Все шесть эпизодов уже доступны на Netflix.

Третий сезон «Игры в кальмара» рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

Трейлер нового сезона

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон вышел в 2021 году и стал безумно популярным, породив множество мемов и оказав влияние на всю поп-культуру. Первые два сезона суммарно набрали около 600 млн просмотров. «Игра в кальмара» стала самым популярным шоу Netflix.

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