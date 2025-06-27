Актёр Пол Дано снимет для Universal Pictures новую комедию с необычной концепцией

По данным издания Deadline, Пол Дано, известный по лентам «Война и мир» и «Бэтмен», заключил договор с Universal Pictures. Он обязует актёра написать сценарий нового фильма, прокатом которого займётся Universal.

Дано также ведёт переговоры о постановке грядущей ленты (она будет комедией) и её продюсировании. Продюсерами также выступят Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван. Дуэт наиболее известен по работе над лентами «Человек-швейцарский нож» и «Всё везде и сразу», которые тепло приняли критики и зрители.

Подробности сюжета держатся в секрете, за исключением того, что это оригинальная комедия с необычной концепцией.