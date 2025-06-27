В России начались продажи смарт-часов Xiaomi Smart Band 10

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Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявила, что в России запустились продажи смарт-часов Xiaomi Smart Band 10.

Xiaomi Smart Band 10 оснащён 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с симметричными рамками по 2 мм и плотностью пикселей 326 PPI. Соотношение экрана к корпусу 73%, частота обновления 60 Гц и яркость до 1500 нит (HBM) обеспечивают яркое и насыщенное изображение.

Xiaomi Smart Band 10

Фото: Xiaomi

Важно, что Xiaomi Smart Band 10 подключается к смартфонам, планшетам и наушникам Xiaomi с поддержкой системы Xiaomi HyperOS через Xiaomi Smart Hub.

Смарт-часы доступны в чёрной, серебряной и розовой расцветках по рекомендованной цене в 4,3 тыс. рублей на российских маркетплейсах и у ритейлеров.