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Режиссёр первых трёх «Трансформеров» Майкл Бэй снимет новую часть франшизы — журналист

Режиссёр первых трёх «Трансформеров» Майкл Бэй снимет новую часть франшизы — журналист
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По данным журналиста Мэттью Беллони, франшиза «Трансформеры» может вернуться под крыло Майкла Бэя, который снял первые три части. Режиссёр якобы ведёт переговоры, чтобы снять следующую часть серии.

О каком конкретно в проекте пойдёт речь, Беллони не уточняет. Планируют ли франшизу перезапустить с нуля или продолжать её сиквелами, пока тоже трудно сказать.

Ранее в этом месяце стало известно, что мультфильм «Трансформеры: Начало» не получит продолжения. Проект свернули, поскольку кинокомпанию Paramount Pictures не устроили низкие сборы мультфильма: по всему миру он собрал $ 129 млн при бюджете в $ 75 млн.

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