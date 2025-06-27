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Сериал Игра в кальмара 3 сезон слили на торренты

Третий сезон сериала «Игра в кальмара» слили на торренты
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27 июня состоялась премьера третьего сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Шоу вернулось спустя полгода после выхода второго сезона и призвано завершить историю, которая началась ещё в 2021 году.

Спустя час после премьеры весь сезон утёк в Сеть — все шесть эпизодов выложили на популярные торрент-трекеры в высоком качестве формата 1080p и с русской озвучкой.

Третий сезон «Игры в кальмара» рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

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