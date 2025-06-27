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Рэпер 50 Cent сыграет Балрога в фильме по Street Fighter

Рэпер 50 Cent сыграет Балрога в фильме по Street Fighter
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По данным издания The Hollywood Reporter, известный рэпер Кертис 50 Cent Джексон получил роль в фильме по Street Fighter. Он сыграет Балрога, телохранителя главного злодея в игровой франшизе Capcom.

Балрог

Фото: Capcom

50 Cent

Фото: Lionsgate

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.

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