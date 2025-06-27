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Состоялась мировая премьера фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом

Состоялась мировая премьера фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом
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27 июня состоялась мировая премьера фильма «Формула-1» — новой работы Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик») с Брэдом Питтом в главной роли. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России спортивная драма доберётся 5 июля.

«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.

Вместе с Питтом в ленте также сыграли Демсон Идрис («Чёрное зеркало»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Керри Кондон («Банши Инишерина») и Тобайас Мензис («Искупление»).

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