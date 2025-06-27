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В дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе проникли грабители — актёр не пострадал

В дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе проникли грабители — актёр не пострадал
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Как сообщают американские СМИ, актёр Брэд Питт подвергся нападению грабителей. Поздно вечером 26 июня группа неизвестных проникла на территорию его жилплощади в Лос-Анджелесе в районе Лос-Фелис и затем проникла в дом, разбив окно.

В этот момент в доме никого не было, чем и воспользовались злоумышленники. Они полностью обыскали имущество и похитили ценности на неизвестную сумму. Сейчас полиция разыскивает троих подозреваемых, которые попали на камеру видеонаблюдения неподалёку от инцидента.

Это уже далеко не первый случай, когда в Лос-Анджелесе грабят мировых звёзд. Совсем недавно жертвой преступников стал французский футболист Оливье Жиру, а в феврале грабители забирались в дом актрисы Николь Кидман и её мужа Карла Урбана.

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