Стартовал детективный сериал «Дым» с Тэроном Эджертоном от Apple

На стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал детективный сериал «Дым». Сейчас для просмотра доступны первые две серии из девяти.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет шоу повествует о следователе Дэйве Гудсене, которого сыграл Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). Ему придётся работать в команде с детективом по имени Мишель и найти двух серийных поджигателей.

В сериале также снялись Джерни Смоллетт («Доктор Хаус»), Ханна Эмили Андерсон («Под прикрытием») и Люк Росслер («Дэдпул 2»). Шоураннером «Дыма» выступил Деннис Лихейн, автор знаменитого сериала «Чёрная птица».

«Дым» получил смешанные отзывы от критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes его порекомендовали 68% обозревателей. Они отмечают, что в сериале интересная детективная линия, но слишком растянутая — её можно было бы уместить в один фильм.