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Актёр Норман Ридус поздравил Хидео Кодзиму с выходом Death Stranding 2

Актёр Норман Ридус поздравил Хидео Кодзиму с выходом Death Stranding 2
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Актёр Норман Ридус поздравил геймдизайнера Хидео Кодзиму с выходом Death Stranding 2. Он написал сообщение разработчику на его странице в соцсети X.

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

Поздравляю, мой друг.

В свою очередь, создатель игры выразил признательность геймерам, которые оценили его проект. Он отметил, что во время пандемии ему казалось, будто команда не сможет доделать Death Stranding 2. Геймдизайнер рад выпуску игры в срок.

Релиз Death Stranding 2 состоялся 26 июня на PlayStation 5. В игре присутствует полный русский перевод, включая озвучку. События продолжения разворачиваются через 11 месяцев после финала первой части. Главный герой Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии.

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