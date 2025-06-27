Блогер MrBeast отказался от сервиса для создания ИИ-обложек для видео после скандала

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон отказался от инструмента для создания ИИ-обложек. Он это сделал после многочисленных обвинений, которые на него свалились после публикации.

Джимми поблагодарил пользователей за все отзывы о сервисе ViewStats AI. Он отметил, что добавил специальную возможность, через которую получится найти реальных художников для заказа обложек.

Привет! Спасибо за все ваши отзывы об инструменте для создания обложек ViewStats AI. Мы убрали его и добавили специальную возможность для поиска реальных художников, чтобы заказывать обложки.

Пользователи опять оставили множество гневных комментариев. Некоторые повторно обвинили блогера в лицемерии, ведь он ранее был против ИИ-обложек — а удалил инструмент только для того, чтобы вновь наладить отношения с аудиторией. Однако многие начали пользоваться ViewStats AI и разгневались на Джимми за то, что сервис исчез.

Ранее об анонсе сервиса для MrBeast сообщил на своей странице в соцсети X. С помощью инструмента можно было брать обложки других блогеров и делать их в своём стиле. Пользователи не оценили новый проект Джимми и припомнили ему, когда блогер в 2021 году жаловался на блогера Влада А4, который использовал его обложки.