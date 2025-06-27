В Госдуме грозят применить новые санкции к «Телеграму»

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в отношении приложения «Телеграм» могут применить новые санкции. Это произойдёт после запуска в РФ национального мессенджера Max.

По словам Сергея Боярского, «Телеграм» не выполняет условия действующего законодательства, а именно в части локализации персональных данных. Кроме того, в приложении не удаляют запрещённый контент.

«Телеграм» не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещённого контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Более строгие, чем сейчас.

Ранее стало известно, что с 1 сентября российский мессенджер Max начнут предустанавливать на смартфоны в стране. По задумке, новое приложение заменит западные сервисы.