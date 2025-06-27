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Появился первый постер фильма «Проект «Аве Мария»» с Райаном Гослингом — премьера 20 марта

Появился первый постер фильма «Проект «Аве Мария»» с Райаном Гослингом — премьера 20 марта
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Компания Amazon выпустила первый постер фильма «Проект «Аве Мария»». Фантастическая картина выйдет в кино 20 марта 2026 года.

Фото: Amazon

Лента представляет собой экранизацию одноимённой книги за авторством Энди Вейера — он написал популярного «Марсианина». Главный герой — космонавт, который очнулся на борту своего корабля. Он вспоминает, что выполняет миссию, от которой зависит судьба Земли.

Главную роль в картине сыграл Райан Гослинг («Бегущий по лезвию 2049»). В фильме также снялись Милана Вайнтруб («Блудливая Калифорния») и Сандра Хюллер («Чистильщик»). Режиссёрами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — авторы знаменитых картин«Человек-паук: Через вселенные» и «Мачо и Ботан».

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