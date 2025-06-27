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Для DayZ выйдет дополнение с огромной картой

Для DayZ выйдет дополнение с огромной картой
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Студия Bohemia Interactive анонсировала новое дополнение для симулятора выживания DayZ. Обновление получило название Badlands, а релиз состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале DayZ. Права на видео принадлежат Bohemia Interactive.

Местом действия дополнения станет провинция Насдара — пустыня с разрушенными во время войны зданиями. В игре появится самая большая карта в истории игры площадью 267 кв. км.

В Badlands игроки будут постоянно испытывать обезвоживание, с которым нужно бороться. В условиях засушливого климата главным ресурсом станет вода — геймерам предстоит искать её в колодцах и других источниках. Жара будет сказываться на состоянии персонажа и может привести к гибели.

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