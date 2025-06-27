Песня Sunflower из «Человек-паук: Через вселенные» стала самой прослушиваемой в США

Издание DiscussingFilm сообщило, что песня Sunflower от музыкантов Post Malone и Swae Lee стала самой популярной в США за всю историю. Трек вышел в 2018 году и за это время набрал 3,96 млрд прослушиваний на разных площадках.

Видео доступно на YouTube-канале Post Malone. Права на видео принадлежат Post Malone и Swae Lee.

Таким образом, песня обогнала предыдущего рекордсмена — Old Town Road от музыканта Lil Nas X. Трек Sunflower примечателен тем, что стал частью саундтрека к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные». Композиция играла, когда главный герой Майлз Моралес шёл в школу в начале картины.

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и стал хитом — при бюджете в $ 90 млн лента собрала $ 375 млн. Картина стала популярной среди зрителей и получила премию «Оскар» за лучший анимационный фильм. Продолжение под названием «Человек-паук: Паутина вселенных» вышло в 2023 году, а третья часть с подзаголовком «За пределами Вселенной» выйдет 4 июня 2027 года.