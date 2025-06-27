Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр Дени Вильнёв снимет только один фильм о Джеймсе Бонде — инсайдер

Режиссёр Дени Вильнёв снимет только один фильм о Джеймсе Бонде — инсайдер
Комментарии

Инсайдер Мэтью Беллони сообщил, что режиссёр Дени Вильнёв («Дюна») подписал контракт на съёмку лишь одного фильма о Джеймсе Бонде. Он сможет стать автором продолжения, только если лента окажется успешной.

По данным журналиста, постановщик также не будет отвечать за окончательный монтаж картины. Контролировать финальную версию предстоит студии Amazon. Именно она приобрела права на съёмки фильмов об агенте 007 в 2021 году. Сейчас студия ищет автора, который напишет сценарий для картины. Актёра на главную роль выберут только после того, как будет написан сценарий.

У нового «Джеймса Бонда» пока нет даты выхода. Режиссёр Дени Вильнёв сможет приступить к съёмкам только после выхода «Дюна: Мессия» в 2026 году.

Материалы по теме
Нового «Джеймса Бонда» снимет режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android