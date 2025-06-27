Режиссёр Дени Вильнёв снимет только один фильм о Джеймсе Бонде — инсайдер

Инсайдер Мэтью Беллони сообщил, что режиссёр Дени Вильнёв («Дюна») подписал контракт на съёмку лишь одного фильма о Джеймсе Бонде. Он сможет стать автором продолжения, только если лента окажется успешной.

По данным журналиста, постановщик также не будет отвечать за окончательный монтаж картины. Контролировать финальную версию предстоит студии Amazon. Именно она приобрела права на съёмки фильмов об агенте 007 в 2021 году. Сейчас студия ищет автора, который напишет сценарий для картины. Актёра на главную роль выберут только после того, как будет написан сценарий.

У нового «Джеймса Бонда» пока нет даты выхода. Режиссёр Дени Вильнёв сможет приступить к съёмкам только после выхода «Дюна: Мессия» в 2026 году.