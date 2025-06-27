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Стали известны кандидаты на роль нового Джеймса Бонда — СМИ

Стали известны кандидаты на роль нового Джеймса Бонда — СМИ
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Издание Variety поделилось подробностями о производстве нового фильма про Джеймса Бонда. По данным СМИ, студия Amazon определилась с кандидатами на главную роль.

В кастинге могут принять участие Том Холланд («Человек-паук: Нет пути домой»), Джейкоб Элорди («Эйфория») и Харрис Дикинсон («Стальная хватка»). В издании отметили, что студия и продюсеры рассматривают на роль агента 007 именно британского актёра моложе 30 лет. Несмотря на это, перечисленные выше артисты занимают первые места среди предпочтений авторов.

Ранее стало известно, что новую картину о Джеймсе Бонде снимет режиссёр «Дюны» Денни Вильнёв. Студия пока ищет сценариста, а главного актёра выберут только после написания сценария. Картина выйдет не раньше 2028 года.

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