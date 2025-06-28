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Фильм ужасов «28 лет спустя» вышел в кинотеатрах России

Фильм ужасов «28 лет спустя» вышел в кинотеатрах России
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20 июня состоялась премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины Дэнни Бойла. Спустя восемь дней картина также появилась в большинстве киносетей России.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм ужасов демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«28 лет спустя» продолжит показывать Великобританию, охваченную зомби в первом фильме серии «28 дней спустя». По сюжету первой части новой трилогии маленький мальчик пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

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