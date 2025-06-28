Donk и yuurih вошли в символическую сборную турнира BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2

Российский игрок Данил donk Крышковец из состава Team Spirit был включён в символическую сборную по итогам чемпионата BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. Рейтинг лучших игроков был опубликован на портале HLTV.org.

Donk получил признание как лучший энтри-фрагер турнира, yuurih был отмечен в роли надёжного опорника. Остальные позиции в пятёрке лучших заняли игроки Team Vitality: снайпер Матье ZywOo Эрбо, люркер Робин ropz Коль и капитан Дэн apEX Мадесклер.

Турнир проходил в США с 3 по 22 июня, участие приняли 32 коллектива, а призовой фонд составил $ 1,25 млн. Победу в соревновании одержала Team Vitality, которая в финальном матче обыграла The Mongolz со счётом 2:1.