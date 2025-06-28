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Mezii: если дочь захочет играть в CS — почему бы и нет?

Рифлер Team Vitality Уильям mezii Мерриман в интервью BBC News рассказал о своём пути в киберспорт и отношении к будущему дочери.

Я посмотрел свой первый мэйджор в 2014 году. До этого знал CS: Source — в неё играл мой отец. Но именно тогда, в 16 лет, я по-настоящему увлёкся. Сейчас сам выступаю на мэйджорах — это всё ещё кажется сном.

Mezii отметил, что сейчас попасть в киберспорт проще, но британской сцене всё ещё не хватает системной поддержки.

В Британии до сих пор удивляются, когда я говорю, что это моя профессия. Есть талант, но мало игроков и команд. Нужно больше инвестиций.

А на вопрос, передал бы он страсть к CS своей дочери, ответ был прост.

Конечно. Не буду навязывать, но если дочь захочет заняться CS или киберспортом — почему бы и нет? Будет здорово, если я смогу передать свою страсть.

С 2023 года Mezii выступает за Team Vitality и уже успел выиграть с командой несколько крупных титулов, включая BLAST.tv Austin Major 2025.