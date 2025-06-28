Режиссёр «Бэтмена 2» наконец закончил сценарий фильма

Режиссёр Мэтт Ривз сообщил, что закончил написание сценария к фильму «Бэтмен 2», спустя три года и три месяца после выхода первой части. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

Фото: Соцсети Мэтта Ривза

Ривз опубликовал фотографию, где он сидит вместе с соавтором сценария Маттсоном Томлином. Постановщик написал, что они оба — партнёры по преступлению и бойцы. Ранее глава DC Studios Джеймс Ганн сообщал, что в июне получит готовый сценарий картины.

Партнёры по преступлению (бойцы).

Премьера «Бэтмена 2» намечена на 1 октября 2027 года. Супергеройскую картину уже дважды откладывали из-за режиссёра, который на тот момент не дописал сценарий. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.