Фильм по культовой манге «Акира» не выйдет — Warner Bros. лишилась прав на экранизацию

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия Warner Bros. больше не владеет правами на экранизацию «Акиры». Они вернулись компании Kodansha — издателю оригинальной манги.

По данным СМИ, причина лишения прав — производственный ад, в котором находилась экранизация. Первоначально фильм должен был снять режиссёр Стивен Норрингтон («Блэйд»), но он выбыл из проекта. Позднее продюсером ленты стал Леонардо Ди Каприо, а производством занималась студия Legendary. Предполагалось, что вместо Нео-Токио сюжет развернётся в Новом Манхэттене.

В 2012 году Warner Bros. заново приступила к адаптации манги. Главную роль должен был сыграть Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие»). Проект также не дошёл до полноценного производства. В 2017 году режиссёром новой версии «Акиры» стал Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»). Премьера картины должна была состояться 21 мая 2021 года, но из-за занятости постановщик покинул проект.

Киберпанк-боевик «Акира» вышел в 1987 году и считается классикой мирового аниме. Только в год выхода экранизация манги заработала более $ 80 млн при бюджете около $ 7,5 млн. С 26 июня 4К-версию картины повторно показывают в кинотеатрах России.