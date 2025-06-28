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Появился первый постер «Одиссеи» Кристофера Нолана с эпичным слоганом

Появился первый постер «Одиссеи» Кристофера Нолана с эпичным слоганом
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В сети кинотеатров АМС зрители заметили первый постер фильма «Одиссея» с эпичным слоганом. Премьера новой картины Кристофера Нолана состоится 17 июля 2026 года.

Слоган фильма — «Бросьте вызов богам»

Фото: Universal Pictures

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Съёмки ленты стартовали в феврале и уже прошли в Италии, Греции, Марокко и Исландии. Ранее стало известно, что «Одиссея» стала первым фильмом, который полностью снимут на IMAX-камеры.

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