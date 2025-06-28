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Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» вышел в кинотеатрах России

Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» вышел в кинотеатрах России
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20 июня состоялась мировая премьера мультфильма «Элио» — новой картины студии Pixar. Спустя восемь дней лента вышла в большинстве киносетей России.

Мультфильм от создателей культовой «Головоломки» добрался до кинотеатров страны неофициальным путём. Показы ленты проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Элио» рассказывает об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли, мальчик должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

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