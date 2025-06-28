«Худший финал в истории»: зрители холодно оценили третий сезон «Игры в кальмара»

27 июня состоялась премьера третьего сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Многие зрители уже посмотрели все шесть серий и неоднозначно оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes продолжение рекомендуют к просмотру только 51% зрителей.

Некоторые отметили, что сериал продолжает оставаться напряжённым, а новые игры оказались интересными и эпичными. При этом многие считают финал разочаровывающим и нелогичным. Большинство зрителей уверены, что сюжет третьего сезона был написан в спешке и авторы не смогли придумать хорошее завершение.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о третьем сезоне «Игры в кальмара»

Крайне разочарован сезоном. Netflix не стоило делать такое продолжение, а сценаристы просто написали плохой сюжет.

Начало сезона было идеальным, но финал оказался худшим. Непонятно, почему авторы выбрали такое завершение.

В третьем сезоне было слишком много сюжетных линий, которые либо никуда не ведут, либо вообще не имеют значения.

Финальный сезон стоит смотреть из-за потрясающих актёров и напряжённых новых игр.

Третий сезон «Игры в кальмара» завершает сюжетную линию всего сериала. Сейчас Netflix работает над американской версией сериала, которую создаёт Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»).