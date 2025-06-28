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Для ремейка Silent Hill 2 вышла русская озвучка от студии GamesVoice

Для ремейка Silent Hill 2 вышла русская озвучка от студии GamesVoice
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Студия GamesVoice объявила о выпуске русского дубляжа для ремейка Silent Hill 2. Хоррор теперь можно пройти полностью на русском языке — озвучка доступна для скачивания на официальном сайте студии.

Видео доступно в группе GamesVoice во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат GamesVoice.

Русский дубляж для ремейка Silent Hill 2 вышел спустя почти девять месяцев после релиза игры. Главного героя Джеймса Сандерленда озвучил Егор Васильев (голос Ви в Cyberpunk 2077), а персонажей Мэри и Марию — Мария Кононова (голос офицера Пэнтла в «Любовь. Смерть. Роботы»). В производстве озвучки также участвовала студия Ravencat.

Ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года, став большим успехом для Bloober Team и Konami. Игра получила очень высокие отзывы от критиков и геймеров, а продажи хоррора превысили отметку в 2 млн копий. Ближайшей игрой по франшизе станет Silent Hill f в японской стилистике — она поступит в продажу 25 сентября.

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