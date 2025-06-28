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В Госдуме назвали условия для возвращения YouTube в Россию

В Госдуме назвали условия для возвращения YouTube в Россию
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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин назвал условия для разблокировки YouTube в России. По его словам, всё зависит от компании Google, которой нужно оплатить штрафы и начать технологическое обновление сети в стране.

Чтобы YouTube оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети.

Горелкин также отметил, что замедление YouTube способствовало развитию российских сервисов. Он считает, что некоторые из них смогут конкурировать не только среди локальных приложений, но и «навяжут конкуренцию американской доминанте».

По данным Роскомнадзора, общая сумма штрафов в отношении компании Google за последние три года составляет более 25 млрд рублей. Компания заблокировала более 200 YouTube-каналов, которые принадлежали российским СМИ. Требования о разблокировке они оставили без ответов, за что получили множество судебных исков.

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