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Аниме «Гачиакута» покажут в кинотеатрах России — премьера 4 июля

Аниме «Гачиакута» покажут в кинотеатрах России — премьера 4 июля
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В российских кинотеатрах начнут показывать новое аниме «Гачиакута». Зрители смогут посмотреть первые два эпизода на больших экранах уже с 4 июля.

Видео доступно во VK-группе Официальное аниме в России. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Перед показами будут демонстрировать интервью с создателями манги и эксклюзивное приветствие для российских фанатов. На специальном показе в Москве зрители смогут получить открытки и постеры по аниме. Уже 6 июля сериал доберётся до онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» и будет выходить в России одновременно с Японией.

Сюжет «Гачиакуты» разворачивается в будущем и рассказывает о парне по имени Рудо. Однажды его ложно обвиняют в убийстве и в наказание сбрасывают из летающего города, где он жил, в мир-свалку, в котором обитают хищные мусорные чудовища. С ними сражаются «уборщики», одним из которых становится Рудо. Одним из сценаристов аниме выступил Хироси Сэко, ранее он работал над «Атакой титанов» и «Дандаданом».

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