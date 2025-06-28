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Вышел трейлер фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — премьера 18 июля

Вышел трейлер фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — премьера 18 июля
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Компания Crunchyroll опубликовала трейлер фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Картина под названием «Истребитель демонов: Бесконечный замок» выйдет в кинотеатрах Японии 18 июля, а до США доберётся только 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Оригинальный сериал рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а его младшая сестра Нэдзуко сама превращается в демона.

Полнометражный фильм станет первым в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. Ранее в Crunchyroll отмечали, что подойдут к созданию трилогии с большим трепетом и «предоставят фанатам именно то завершение, на которое они рассчитывают».

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