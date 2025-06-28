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Зрители высоко оценили фильм «Формула-1» — на уровне ремейка «Как приручить дракона»

Зрители высоко оценили фильм «Формула-1» — на уровне ремейка «Как приручить дракона»
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27 июня состоялась премьера фильма «Формула-1» — гоночной драмы с Брэдом Питтом. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фото: CinemaScore

Картина получила оценку «А». Точно также был оценён недавний хит «Как приручить дракона». При этом фильм понравился зрителям меньше, чем предыдущая хитовая работа режиссёра Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» («А+»). Однако ленту оценили на уровне другой картины постановщика 2017 года — драмы «Дело храбрых».

«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.

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