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Звезда «Супермена» Дэвид Коренсвет вдохновлялся «Тайнами Смолвиля» при создании образа

Звезда «Супермена» Дэвид Коренсвет вдохновлялся «Тайнами Смолвиля» при создании образа
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Издание Fotogramas взяло интервью у исполнителя главной роли в новом «Супермене» Дэвида Коренсвета. Он рассказал, как впервые узнал о знаменитом супергерое.

По словам актёра, впервые он увидел Супермена в сериале «Тайны Смолвиля» ещё в детстве. Он отметил, что родители не разрешали ему смотреть шоу, но это его не остановило.

Я впервые увидел Супермена в сериале «Тайны Смолвиля» — он стал для меня главным вдохновением и сейчас. Мои родители не разрешали мне смотреть телевизор после работы, поэтому я использовал время между возвращением из школы и их возвращением с работы, чтобы посмотреть как можно больше серий.

Сериал «Тайны Смолвиля» начал выходить в 2001 году на канале The WB. Главную роль в нём сыграл Том Уэллинг («Люцифер»). За всё время вышло 10 сезонов, а премьера финальной серии состоялась в 2011 году. Для многих зрителей шоу стало главным произведением о Супермене, несмотря на то что герой так и ни разу не надел знаменитый красный плащ за все эпизоды.

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