«Было бы очень весело»: Дженнифер Энистон — о продолжении «Несносных боссов»

Издание People взяло интервью у актрисы Дженнифер Энистон («Друзья»). Она рассказала, в продолжении какой франшизы она с удовольствием приняла бы участие.

По словам артистки, она хочет сыграть в новой части «Несносных боссов». Энистон отметила, что обсуждала продолжение с другими звёздами серии и они тоже готовы вернуться.

О боже, разговор о новых «Несносных боссах» буквально всплыл на днях. Джейсон Бейтман, Чарли Дэй и я много говорили о продолжении. Было бы очень весело снять новую часть. Там уморительные персонажи, и в наше время очень нужны комедии. Я лично считаю, что комедийный жанр — это необходимость. Мы бы очень весело провели время, наблюдая, где главные герои сейчас.

Комедия «Несносные боссы» вышла в 2011 году и стала крайне успешной. При бюджете около $ 35 млн картина собрала более $ 117 млн. Главные роли, помимо Энистон, сыграли Джейсон Бейтман («Хэнкок»), Чарли Дэй («В Филадельфии всегда солнечно») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»). Премьера второй части состоялась в 2014 году, но в прокате она показала более низкие результаты — при бюджете в $ 42 млн она заработала $ 107 млн.