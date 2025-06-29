Вышли постеры с героями второго сезона «Песочного человека» — премьера 3 июля

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал постеры героев второго сезона «Песочного человека». Шоу вернётся в двух частях: первая выйдет на стриминговом сервисе 3 июля, вторая — 24 июля. Всего в финальном сезоне будет 12 серий.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Песочный человек» представляет собой экранизацию комиксов Нила Геймана. Сюжет рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

Главную роль в сериале исполняет Том Стёрридж («Рок-волна»), вместе с ним в шоу также снялись Бойд Холбрук («Логан»), Дженна Коулман («Доктор Кто») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»). Шоураннером выступил Аллан Хейнберг — один из авторов «Секса в большом городе» и «Анатомии страсти».