Владельцы PS5 жалуются на перегрев консоли из-за Death Stranding 2

В социальных сетях игроки в Death Stranding 2 пожаловались на проблемы, которые возникают во время игры. У некоторых пользователей слишком сильно стала нагреваться PlasyStation 5.

По словам игроков, на главном экране возникает предупреждение о перегреве, а вентиляторы начинают работать на высокой скорости. В основном проблема касается оригинальных PlayStation 5 и версий консолей Slim. При этом перегрев возникал и у обладателей PS5 Pro.

Игроки пытались решить проблему, переключаясь между режимами «Производительность» и «Качество», но это не помогло. Пользователи выяснили, что перегрев возникает именно при переходе на экран карты. Они надеются, что будущий патч избавит консоли от этой проблемы. Разработчики из Kojima Productions пока не отреагировали на жалобы игроков.

Релиз Death Stranding 2 состоялся 26 июня на PlayStation 5. В игре присутствует полный русский перевод, включая озвучку. События продолжения разворачиваются через 11 месяцев после финала первой части. Главный герой Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии.