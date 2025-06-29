Пользователи обрушили рейтинг российского мессенджера Max в Play Market

25 июня стартовало бета-тестирование российского мессенджера Max. С того момента рейтинг приложения в Play Market упал до одной звезды из пяти.

Фото: Play Market

Обвал рейтинга произошёл на фоне слухов о блокировке мессенджеров «Телеграм» и WhatsApp, чтобы привлечь новых пользователей. Многим не понравилась такая идея, и они оставили негативные отзывы, что и повлияло на оценку. Кроме того, по мнению некоторых, интерфейс приложения крайне неудобный, а дизайн оставляет желать лучшего. Пользователи также отметили, что в Max нет таких удобных функций, как в «Телеграме», а сам сервис тормозит и имеет множество багов.

Российский мессенджер создан на базе платформы Max от VK — его первый тестовый запуск прошёл в марте. По задумке разработчиков, он заменит западные сервисы. Приложение должно быть «намного безопаснее аналогов», поскольку в нём не получится зарегистрироваться по поддельному или виртуальному номеру.