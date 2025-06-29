Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пользователи обрушили рейтинг российского мессенджера Max в Play Market

Пользователи обрушили рейтинг российского мессенджера Max в Play Market
Аудио-версия:
Комментарии

25 июня стартовало бета-тестирование российского мессенджера Max. С того момента рейтинг приложения в Play Market упал до одной звезды из пяти.

Фото: Play Market

Обвал рейтинга произошёл на фоне слухов о блокировке мессенджеров «Телеграм» и WhatsApp, чтобы привлечь новых пользователей. Многим не понравилась такая идея, и они оставили негативные отзывы, что и повлияло на оценку. Кроме того, по мнению некоторых, интерфейс приложения крайне неудобный, а дизайн оставляет желать лучшего. Пользователи также отметили, что в Max нет таких удобных функций, как в «Телеграме», а сам сервис тормозит и имеет множество багов.

Российский мессенджер создан на базе платформы Max от VK — его первый тестовый запуск прошёл в марте. По задумке разработчиков, он заменит западные сервисы. Приложение должно быть «намного безопаснее аналогов», поскольку в нём не получится зарегистрироваться по поддельному или виртуальному номеру.

Материалы по теме
Российский мессенджер Max начнут предустанавливать на смартфоны в России с 1 сентября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android