Сборы комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым превысили 400 млн рублей

29 июня сборы фильма «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым превысили 400 млн рублей. На достижение этого результата потребовалось 17 дней — премьера состоялась 12 июня.

Картина лидирует в российских чартах, обгоняя мелодраму «Материалистка» и мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2».

Фото: ЕАИС

Сюжет «На деревню дедушке» рассказывает историю из жизни 10-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта встреча изменит их обоих.