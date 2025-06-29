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Актриса Шарлиз Терон рассказала, кого сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Издание Variety взяло интервью у актрисы Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»). Она рассказала, кого сыграет в фильме Кристофера Нолана «Одиссея».

Артистке досталась роль богини колдовства Цирцеи. В оригинальном произведении древнегреческого поэта Гомера она задерживала Одиссея на своём острове, рассказывая о его будущем. Терон отметила, что приступает к съёмкам через пару недель.

Я уезжаю на съёмки через пару недель. Меня очень пугает роль Цирцеи. Я просто поговорю о своих страхах с Кристофером Ноланом, и мы посмотрим, что из этого выйдет. На съёмочной площадке я появлюсь последней, так что я буду как новенькая. Все знают, что делают, а я нет.

Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме, помимо Шарлиз Терон, также снимаются Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Джон Бернтал.