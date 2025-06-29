Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса Шарлиз Терон рассказала, кого сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Актриса Шарлиз Терон рассказала, кого сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у актрисы Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»). Она рассказала, кого сыграет в фильме Кристофера Нолана «Одиссея».

Артистке досталась роль богини колдовства Цирцеи. В оригинальном произведении древнегреческого поэта Гомера она задерживала Одиссея на своём острове, рассказывая о его будущем. Терон отметила, что приступает к съёмкам через пару недель.

Я уезжаю на съёмки через пару недель. Меня очень пугает роль Цирцеи. Я просто поговорю о своих страхах с Кристофером Ноланом, и мы посмотрим, что из этого выйдет. На съёмочной площадке я появлюсь последней, так что я буду как новенькая. Все знают, что делают, а я нет.

Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме, помимо Шарлиз Терон, также снимаются Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Джон Бернтал.

Материалы по теме
Впечатления от фильма «28 лет спустя»
Впечатления от фильма «28 лет спустя»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android