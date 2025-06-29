Фильм ужасов «Верни её из мёртвых» выйдет онлайн 1 июля

Студия А24 объявила дату цифрового релиза фильма ужасов «Верни её из мёртвых». Хоррор выйдет на сервисах iTunes и Amazon Prime Video 1 июля.

Таким образом, лента доберётся до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода на больших экранах. За это время картина собрала по всему миру $ 22 млн. Учитывая, что бюджет хоррора составил примерно $ 15 млн, фильм так и не окупился. «Верни её из мёртвых» также выходила в российский прокат.

Сюжет «Верни её из мёртвых» рассказывает о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с пугающими ритуалами, происходящими за его большими стенами. Картину также показывают и в российских кинотеатрах. Картину сняли режиссёры Майкл и Дэнни Филиппу — авторы знаменитого хоррора «Два, три, демон, приди!».