В «Форсаже 11» вернётся Брайан О'Коннер — впервые после седьмой части

На автомобильном мероприятии FuelFest в Лос-Анджелесе выступил актёр Вин Дизель («Хроники Риддика»). Он рассказал подробности о финальной части серии «Форсаж».

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Артист отметил, что разговаривал со студией Universal по поводу заключительного фильма. Для того чтобы финальная часть вышла в апреле 2027 года, Дизель выдвинул три условия: вернуть франшизу в Лос-Анджелес, вернуться к уличным гонкам и воссоединить Доминика Торетто с Брайаном О'Коннером, которого играл погибший Пол Уокер.

Я разговаривал с Universal Studios. Студия спросила у меня: «Вин, может ли финал «Форсажа» выйти в апреле 2027 года?» Я сказал: «Только если выполните три условия». Первое — вернуть франшизу в Лос-Анджелес. Второе — вернуться к автомобильной культуре, к уличным гонкам. Хотите знать, каким было третье условие? Третье условие — воссоединение Доминика и Брайана О'Коннера. Вот что вы получите в финале. Погнали!

Пол Уокер снялся в шести фильмах франшизы «Форсаж». Актёр погиб в ДТП 30 ноября 2013 года, не успев доиграть свою роль в седьмом эпизоде серии. Авторы использовали ранее снятые кадры и воссоздали цифровую модель героя с помощью его брата Коди Уокера. Вероятно, ту же самую технологию используют в предстоящем фильме.